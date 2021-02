Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, può finalmente sorridere: buone notizie che arrivano dall’allenamento quotidiano

Torna l’appuntamento con l’Europa League per la Roma, che domani sera affronterà il Braga nel match di ritorno dei sedicesimi di finale. Ovviamente questa volta si gioca a campi invertiti, ovvero allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi sono forti del successo per 0-2 in Portogallo, che poteva essere anche più rotondo sfruttando le tante occasioni create.

La squadra di Fonseca arriva al match dopo il deludente pareggio per 0-0 in casa del Benevento. Infatti nonostante la superiorità numerica per più di mezz’ora, dovuta all’espulsione di Glik per somma di ammonizioni, i giallorossi non hanno trovato la via del gol. Segnare sarà fondamentale domani per chiudere il discorso qualificazione ed approdare agli ottavi di finale, anche se le assenze sono diverse e pesanti. Ma Fonseca può sorridere, perché un calciatore recupera.

Roma-Braga, Fonseca esulta: Cristante torna in gruppo e sarà a disposizione

La Roma continua ad essere in forte emergenza difensiva in queste settimane. Infatti i giallorossi dopo aver perso Smalling e Kumbulla per infortunio, nella gara d’andata di Europa League contro il Braga anche Cristante ed Ibanez hanno subito problemi muscolari.

Questo porta inevitabilmente Paulo Fonseca a dover ridisegnare la squadra a Benevento, dove Spinazzola e Fazio hanno giocato come centrali insieme a Mancini, ma domani lo spagnolo non ci sarà, poiché fuori dalla lista UEFA. Però per il tecnico portoghese le buone notizie arrivano dall’allenamento odierno, in cui Bryan Cristante è tornato ad allenarsi in gruppo, e sarà a disposizione per il match di domani. Dunque domani Fonseca avrà nuovamente a disposizione due difensori per la difesa romanista, e vedremo se ancora una volta sarà Spinazzola a tornare al centro per la retroguardia a tre, oppure ci sarà un cambio di modulo con difesa a quattro. Nel frattempo le certezze arrivano da El Shaarawy, che domani giocherà la prima partita da titolare dal ritorno in giallorosso.