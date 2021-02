Non ha ancora indossato ufficialmente per la prima volta la maglia giallorossa da quando è arrivato, ma Bryan Reynolds è uno dei giocatori sulla quale la Roma ha puntato ben 7,5 milioni di euro. Il giocatore in questi giorni è alle prese con la risoluzione di alcuni dettagli burocratici legati al visto. Come già ammesso dallo stesso giovane terzino classe 2001, durante la conferenza stampa di presenzaione, qualche spezzone di partita probabilmente lo farà per questa seconda parte di stagione, ma il tecnico giallorosso Paulo Fonseca potrebbe non averlo a disposizione per marzo.

Nel prossimo mese, infatti, si disputerà il torneo preolimpico in Messico, a Guadalajara, e tra i 48 selezionati per le partite valide per la qualificazione alle prossimi Olimpiadi di Tokyo c’è anche il terzino della Roma. La lista poi passerà da 48 a 20. Di seguito riportiamo i due gironi e il calendario.