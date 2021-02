Calciomercato Roma, altre conferme: “Due ritocchi ed è da Scudetto”

Calciomercato Roma, secondo Di Giovambattista il tecnico avrebbe espresso un parere favorevole sulla rosa. “Pochi ritocchi per lo scudetto”.

È sempre Massimiliano Allegri l’uomo al centro delle trattative giallorosse. Prima le parole di Sconcerti, adesso quelle di Di Giovambattista a Radio Radio Mattino. Il giornalista ha rivelato nuovi particolari sulla vicenda.

“Allegri ha spiegato che la rosa della Roma è importante. E che con un paio di ritocchi potrebbe lottare per lo Scudetto. Io sono convinto che la partita per la panchina sia ancora aperta”. La sensazione quindi è che anche con un piazzamento in Champions League nella prossima stagione, la Roma potrebbe decidere di cambiare allenatore.

Calciomercato Roma, Allegri è sempre in pole

Ovviamente anche ieri abbiamo parlato di Sarri, che secondo Pedullà avrebbe accettato, in corsa, solamente la panchina giallorossa. Sicuramente c’è anche lui nella lista di Tiago Pinto. Che però ha sempre ribadito piena fiducia al tecnico suo connazionale che è in corsa in campionato e che soprattutto, stasera, potrebbe staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League.

La Roma è in questo momento in linea con gli obiettivi stagionali. Anche se le continue vicissitudini che hanno caratterizzato lo spogliatoio in questi ultimi mesi non hanno giovato all’ambiente. Fonseca quindi rimarrà in bilico nonostante tutto. A meno che non riesca in questa seconda parte di stagione, con le sue scelte e soprattutto con l’arrivo dei risultati, a mettere d’accordo tutti.