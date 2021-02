Calciomercato Roma, è pronto a tornare in pista l’ex giallorosso. Che secondo le ultime è cercato dal Napoli di De Laurentiis.

Pochi giorni fa Gianluca Petrachi, ex diesse giallorosso, ha vinto la prima causa contro la Roma per via del suo licenziamento. La società giallorossa, condannata in primo grado, ha deciso di ricorrere in appello. E degli sviluppi ci saranno nei prossimi mesi.

Intanto però, Petrachi, sta cercando di tornare in pista. E se fino a qualche giorno fa sembrava quasi imminente un suo passaggio alla Fiorentina, adesso si sta facendo avanti una nuova strada. Lo ha spiegato Ciro Venerato, giornalista Rai, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

Calciomercato Roma, Petrachi cercato dal Napoli

Ci sarebbe anche il Napoli sulle tracce dell’ex diesse della Roma e del Torino. De Laurentiis infatti starebbe pensando a rifondare di sana pianta l’area tecnica della società. A partire da Gattuso – che si giocherebbe molto anche stasera contro il Granada in Europe League – e finendo al direttore sportivo Giuntoli.

Al momento tra le parti non ci sarebbe stati contatti: ma l’interesse sembra concreto e non è detto che già nelle prossime settimane non ci sia un primo abboccamento. Petrachi, ricordiamo, se la sentenza venisse confermata, dovrà ricevere dalla Roma tutto lo stipendio fino al 2022, data della scadenza naturale di contratto. L’ex giallorosso, inoltre, aveva cercato anche di essere reinserito nella società contattando direttamente i Friedkin, ma questi ultimi hanno subito virato verso Tiago Pinto.