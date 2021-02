Calciomercato Roma, la società ha deciso: vuole riscattarlo

Il calciomercato lo ha portato alla Roma nella scorsa estate e c’è da dire che finora sono tutti molto contenti del suo rendimento in giallorosso.

Stiamo parlando ovviamente di Borja Mayoral, attaccante che la Roma ha scelto alla fine della scorsa stagione come vice di Edin Dzeko per il ruolo di centravanti giallorosso. Arrivato dal Levante, ma di proprietà del Real Madrid, ci ha messo poco a farsi apprezzare per le sue doti di bomber. Tant’è che nelle ultime settimane è diventato sempre più importante per Paulo Fonseca, che lo schierato con regolarità come titolare. I numeri non mentono mai e ci dicono che Mayoral è già finito in doppia cifra, segnando 10 reti stagionali tra campionato e Europa League. Decisamente un buon bottino per un giocatore che non ha sempre giocato.

Calciomercato Roma, 15 milioni per il riscatto di Mayoral

E così la Roma si è convinta definitivamente del suo valore e – come riporta Sportmediaset – è pronta a fare un passo importante. La società giallorossa starebbe infatti valutando la possibilità di riscattare il centravanti dal Real Madrid e renderlo a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del club. Un investimento di 15 milioni di euro da effettuare nel corso della prossima estate che rappresenta una somma sicuramente importante ma, visto il valore e l’età di Mayoral, potrebbe essere un vero e proprio colpo per i giallorossi.