Calciomercato Roma, assalto Fenerbahce. Parla l’agente del calciatore: “Presto per un ritorno in Turchia. Vuole l’Europa”.

Nelle ultime settimane sono spuntate delle sirene turche per Cenzig Under, l’attaccante esterno della Roma attualmente in prestito al Leicester che ha anche diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro.

L’ex giallorosso – che potrebbe tornare a fine stagione – non si sta esprimendo alla grande. Ancora non si è ambientato in Inghilterra e questo è stato confermato anche dal tecnico del Leicester Rodgers, che in più di una occasione ha spiegato che è ancora presto per capire se verrà riscattato. Potrebbe essere un problema per la Roma.

Calciomercato Roma, l’agente di Under frena

“Non c’è nulla di vero nel suo trasferimento al Fenerbahce. Attualmente è concentrato solamente sulla sua avventura in Premier League”. Sono state queste le parole dell’agente di Under, Turkcan, intervistato da “A Sport”. “Cenzig ha come obiettivo quello di rimanere per molti anni all’estero. E, a breve termine, non è previsto nessun ritorno in Turchia”.

Al momento quindi, l’unica pista per piazzare Under in questo momento, rimane quella relativa alla squadra inglese dove il turco sta cercando di trovare spazio. Poco, fino al momento, anche per via delle sue prestazioni non certo importanti. Dopo un avvio di stagione positivo, il suo impiego è andato scemando. Come detto sarebbe un problema per Pinto, che dovrebbe riuscire a piazzare un pezzo di mercato importante che sicuramente ha un valore che molte squadre al momento non si possono permettere. Rimanere alla Roma rimane una pista non percorribile, visti i tanti elementi che adesso occupano quella zona di campo.