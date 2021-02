La Roma porta a casa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League battendo il Braga: i voti ed il tabellino del match

La Roma mette in cassaforte il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. La strada era già in discesa grazie al successo per 0-2 in casa del Braga, ma oggi i giallorossi non stanno a guardare e vincono ancora. Infatti grazie ai gol di Edin Dzeko nel primo tempo e Carles Perez nella ripresa, la squadra di Fonseca 3-1 e strappa il pass per il prossimo turno. Edin Dzeko ancora una volta si conferma una certezza sotto porta. A riaprire il match è lo sfortunato autogol di Cristante, nuovamente chiuso poi da Borja Mayoral in contropiede. Ottimo match di Veretout e Carles Perez, con il secondo che entra dalla panchina e chiude il match. Prestazione incoraggiante anche da parte di El Shaarawy, che prende un palo e mostra lampi di ottima forma. Pellegrini entra male sbagliando il calcio di rigore, ma poi si riprende benissimo con un assist al bacio.

Roma-Braga 3-1: i voti ed il tabellino

Roma: Pau Lopez 6; Karsdorp 6, Mancini 7, Cristante 5.5, Peres 6.5; Villar 7 (46′ Pellegrini 5.5), Diawara 6.5, Veretout 6.5 (59′ Spinazzola 7); Pedro 6.5 (77′ Mkhitaryan 6), El Shaarawy 7 (59′ C.Perez 8); Dzeko 7 (67′ B.Mayoral 6.5)

BRAGA: Tiago Sa 6; Ze Carlos 5, Tormena 5.5, Rolando 5, Sequeira 5.5 (Borja; Piazon 5 (60′ Fransergio 6), Novais 4.5, Gaitan 5 (60′ R.Horta 5.5); Horta 5, Sporar 5 (60′ Ruiz 6), Galeno 5.

Arbitro: Ekberg (SVE)

Ammoniti: 57′ Veretout, 75′ Perez, 88′ Cristante (ag), 90′ Mayoral

Marcatori: 24′ Dzeko,