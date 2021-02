La Roma sfida il Braga nel match di ritorno dei sedicesimi di Europa League: il gol di Dzeko regala il vantaggio ed il record personale

Si gioca oggi il match di ritorno di Europa League contro il Braga. La Roma vanta il successo arrivato in Portogallo nella partita d’andata per 0-2, quando a segnare furono Edin Dzeko dopo soli cinque minuti, e Borja Mayoral a quattro minuti dal termine, subentrato proprio al bosniaco. Anche quest’oggi il numero nove giallorosso si ripete nel primo tempo, e mette in rete il pallone dopo il palo di Stephan El Shaarawy che aveva disegnato un’ottima traiettoria che però si stampa sul legno. La rete di Dzeko quest’oggi non vale solo il vantaggio, ma anche l’ennesimo record personale del bomber romanista.

Roma-Braga, Dzeko segna l’1-0: è lui il miglior marcatore nelle competizioni europee

Il bomber della Roma, Edin Dzeko, entra nuovamente nella storia. Infatti il bomber giallorosso al minuto 24′ spinge in porta la respinta del palo sul tiro di Stephan El Shaarawy e porta in vantaggio la squadra di Paulo Fonseca. Questo gol, il 29esimo con la maglia della Roma in Europa, gli vale il record di miglio marcatore della storia giallorossa nelle competizioni europee, escludendo le qualificazioni. Con la rete di oggi stacca l’ex capitano romanista Francesco Totti che si è fermato a 28 gol in Europa. Un record che aumenta i numeri ed il prestigio di un grande bomber che continua a macinare gol e si conferma un giocatore fondamentale per la Roma, nonostante le vicissitudini di un mese fa. Ora si spera ovviamente che da qui a maggio continui a segnare con continuità, titolare o non. Poi a fine stagione si vedrà.