Le formazioni ufficiali del match di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Braga: le scelte di Fonseca

La Roma è pronta a scendere in campo per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga. I giallorossi sono forti del risultato maturato nell’andata in Portogallo, dove gli uomini di Paulo Fonseca si sono imposti per 0-2 grazie ai gol dei due bomber, Edin Dzeko e Borja Mayoral. Quest’oggi il tecnico portoghese, in piena emergenza in difesa, si vede costretto a rivoluzionare la difesa, ma non senza qualche sorpresa nelle scelte.

Roma-Braga, le scelte ufficiali di Fonseca: Bruno Peres al posto di Spinazzola

La Roma è in piena emergenza in difesa, quindi il tecnico portoghese si vede per la seconda volta consecutiva costretto a ridisegnare la squadra. La buona notizia arriva col recupero di Bryan Cristante, che sarà al centro della difesa con Mancini, mentre sulle fasce ci saranno Karsdorp e Bruno Peres, preferito a Spinazzola. Centrocampo con Diawara, Veretout e Villar. Attacco formato da El Shaarawy, alla prima da titolare, Dzeko e Pedro.

ROMA: Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Veretout, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All.: Fonseca.

BRAGA: Tiago Sa; Ze Carlos, Tormena, Rolando, Sequeira; Piazon, Novais, Gaitan; Galeno, Sporar, A. Horta. All.: Carvalhal.