Roma-Braga, i convocati di Fonseca: rientro importante e tre “Primavera”

Roma-Braga, il club ha comunicato la lista di calciatori convocati dall’allenatore Paulo Fonseca per la partita di stasera di Europa League.

La Roma stasera scenderà in campo alle 21:00 allo stadio Olimpico contro il Braga per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il risultato dell’andata, vittoria per 2-0, sembra una seria ipoteca sul passaggio del turno. Nel calcio però mai dire mai e per questo motivo Fonseca ha chiesto ai suoi calciatori di mantenere alta la concentrazione.

La lista degli infortunati continua a essere lunga soprattutto per quanto riguarda la difesa. In questa competizione inoltre non possono essere utilizzati Fazio e Juan Jesus che non sono stati inseriti nella lista Uefa, così come Pastore. A seguire i calciatori convocati da Fonseca.

Roma-Braga, i convocati

Spicca soprattutto il rientro di Cristante, che vista l’emergenza in difesa potrebbe scendere in campo nel ruolo di centrale, ormai occupato stabilmente nell’ultimo periodo. L’allenatore Fonseca visti i tanti assenti ha dovuto chiamare anche tree giovani della “Primavera”: si tratta di Ciervo, Darboe e Tripi.

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Mancini, Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Ciervo, Darboe, Tripi.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.