Roma, un nuovo innesto nella società giallorossa

La Roma questa sera sarà impegnata sul campo nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Ma nel frattempo la società è sempre al lavoro per migliorarsi.

Da quando Friedkin ha rilevato la società giallorossa l’impegno dell’imprenditore americano non è certo mancato. L’obiettivo è quello di costruire una Roma sempre più forte, in campo ed anche economicamente. E di questi tempi, con il Covid che ha cancellato molti introiti per le società di calcio, non è certo semplice. Per essere al top c’è bisogno non solo di una squadra forte, ma anche di una struttura societaria impeccabile. Ed è per questo motivo che sta per arrivare a Trigoria una nuova pedina.

Roma, Lombardo sarà il nuovo segretario generale

Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport, sembra tutto fatto per l’arrivo di Maurizio Lombardo nella società gialloossa. L’ex dirigente della Juventus avrebbe infatti detto sì alla proposta giallorossa e dunque dovrebbe essere lui il nuovo segretario generale del club giallorosso. La firma sul contratto che lo legherà alla Roma arriverà presto, il dirigente si trova già a Trigoria. Sarà dunque Lombardo a prendere nell’organigramma il posto di Pantaleo Longo, passato al Verona. Come riporta il quotidiano sportivo, i contatti tra il club e Lombardo erano iniziati subito dopo che lo stesso aveva lasciato la Juventus, nello scorso mese di ottobre.