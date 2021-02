Roma-Milan, arbitra Guida: i precedenti con i giallorossi

Roma-Milan, il big match di domenica è stato affidato al campano Guida: ecco i precedenti con i giallorossi. Sono 21 in totale.

Sarà Marco Guida l’arbitro di Roma-Milan, il big match di domenica sera all’Olimpico. Il fischietto campano è alla prima apparizione stagionale con la squadra di Fonseca. Gli assistenti saranno Bindoni e Longo, mentre al Var ci saranno Irrati e Cecconi. Quarto uomo Piccinini.

Il bilancio tutto sommato è positivo: sono in totale 21 i precedenti con la Roma per il direttore di gara di Torre Annunziata e la Roma ha vinto 9 volte, pareggiando e perdendo in 6 occasioni. Ma c’è un però in questa statistica.

Roma-Milan, con Guida nelle ultime tre solo sconfitte

Juventus, Bologna e Udinese: le ultime tre volte che Guida ha arbitrato i giallorossi è uscita sconfitta. Con la squadra allenata da Gotti inoltre, nello scorso mese di luglio, è arrivata l’ultima sconfitta tra le mura amiche (0-2).

E’ uno solo il precedente invece per quanto riguarda una sfida con i rossoneri: dobbiamo tornare indietro al 31 agosto del 2018, quando a San Siro, la Roma si è inchinata (2-1) con un gol allo scadere di Patrick Cutrone. Domenica si gioca a campi invertiti e la Roma ha l’obbligo di vincere: non solo perché piazzerebbe uno scatto fondamentale in ottica Champions League, ma anche per mettere fine a quella statistica che vede i giallorossi uscire non perdenti (o al massimo pareggiare) con chi occupa la parte sinistra della classifica. C’è da invertire la rotta.