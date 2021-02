Roma, quanto vale il passaggio del turno in Europa League

La Roma di Fonseca si appresta a scendere in campo questa sera per affrontare il Braga nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Si ripartirà dalla vittoria conquistata dai giallorossi in terra portoghese una settimana fa per 2-0 e firmata da Dzeko e Mayoral. Un successo che vuol dire avere una seria ipoteca sul passaggio del turno, anche se il Braga non ha nulla da perdere e proverà a fare l’impresa all’Olimpico. La Roma non dovrà commettere l’errore di voler gestire il punteggio, dovrà fare la sua solita partita e non dovrà nemmeno pensare al successivo incontro di campionato contro il Milan. Fonseca proverà però a gestire bene le energie dei suoi ragazzi e concederà una chance dal primo minuto a El Shaarawy e Diawara. Importante il recupero di Cristante in difesa.

LEGGI ANCHE –>Roma, Fonseca rischia di perdere Reynolds a marzo: ecco perché

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, è ideale per il Barcellona ma servono 30 milioni di euro.

Roma, in caso di ottavi premio superiore al milione

La Roma tiene molto all’Europa League, è un obiettivo importante e alzare il trofeo è qualcosa che manca da tanto, troppo tempo. I tifosi sarebbero senz’altro molto felici di andare avanti in questa competizione e i calciatori lo sanno benissimo. Giocare in Europa è anche importante per le casse del club. Se i giallorossi riusciranno infatti ad approdare agli ottavi di finale, la società – come scrive Il Corriere dello Sport – incasserà 1,1 milioni di premio Uefa. Un’altra somma arriverà poi dalla quota del market pool e questa potrebbe aumentare per la Roma nel caso in cui almeno una tra le altre squadre italiane partecipanti non riuscirà a superare questo turno.