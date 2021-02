Calciomercato Roma, rinnovo contratto | Desiderio Bruno Peres

Il calciomercato della Roma nei prossimi mesi non sarà fatto soltanto da acquisti e cessioni, ma anche di rinnovi importanti che dovranno arrivare.

Uno di questi è sicuramente quello di Lorenzo Pellegrini, ma sul futuro del centrocampista non sembrano esserci grandi dubbi. C’è la volontà di proseguire il percorso insieme e dunque è solo questione di tempo per mettere nero su bianco. In casa Roma c’è un giocatore che a giugno vedrà scadere il suo contratto ed è Bruno Peres. Sembrava vicino alla cessione a gennaio, ma il brasiliano è reputato una pedina importante da Paulo Fonseca, al quale va dato merito di averlo rigenerato dopo il suo ritorno in Italia. A destra o a sinistra poco importa, Bruno Peres ha offerto sempre delle buone prestazioni giocando con sacrificio e impegno.

Calciomercato Roma, Bruno Peres ha parlato del suo contratto

Anche ieri sera Bruno Peres ha giocato da titolare in Europa League e la sua prestazione è stata senz’altro positiva. Molto legato alla Roma, il brasiliano in conferenza stampa, a fine gara, ha parlato anche del suo contratto. “Se mi rinnoveranno il contratto sarò sicuramente felice – ha detto – ma io lavoro per fare bene, è questa la cosa più importante. Devo rimanere concentrato, perché la Roma ha bisogno di me e io cerco sempre di farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa”. Un futuro insomma tutto da scrivere quello di Bruno Peres, che rimane in attesa con la speranza eventualmente di rimanere ancora nella capitale.