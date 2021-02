Archiviata la pratica Braga (qui i voti) è tempo di concentrarsi sugli ottavi di finale di Europa League, con il sorteggio in programma quest’oggi alle ore 13. Come l’anno scorso la Roma di Paulo Fonseca approda agli ottavi dove potrebbe pescare anche una big oppure lo stesso Milan, visto che non ci sono più paletti. Le quattro squadre da evitare assolutamente sono le tre inglesi (Tottenham, Manchester United e Arsenal) e appunto i rossoneri, mentre le squadre di medio livello portano grandi nomi come Ajax oppure squadre ostiche come lo Shakhtar Donetsk e il Granada, che ha eliminato il Napoli di Gattuso.

Sorteggio Europa League, possibili avversarie Roma

Con poche stelline ci sono la maggior parte delle restanti squadre, la più forte di questa fascia è sicuramente il Rangers di Glasgow di Steven Gerrard, che il campionato lo ha ipotecato ormai da molto tempo, ma è una squadra che non molla mai, impronta del suo tecnico. La Roma potrebbe addirittura ripescare lo Young Boys, incontrato già nella fase a gironi, che ha fatto fuori il Bayer Leverkusen. Lo Slavia Praga ha eliminato il Leicester, e l’Olynpiakos il PSV Eindhoven nei minuti finali della gara di ritorno, senza dimenticare le insidiose trasferte di Kiev o Zagabria.

LIVELLO ALTO

Tottenham

Arsenal

Manchester United

Milan

LIVELLO MEDIO

Ajax

Granada

Shakhtar Donetsk

Villarreal

LIVELLO BASSO

Rangers Glasgow

Molde

Dinamo Kiev

Dinamo Zagabria

Young Boys

Olympiacos

Slavia Praga