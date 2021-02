Roma, oggi il Cda: il punto tra conti in rosso e rinnovi di contratto

By

Roma, stasera si riunirà il cda giallorosso per ratificare le probabili perdite. Ma c’è anche in ballo la questione rinnovo di contratto

Oggi il Cda della Roma si riunirà per ratificare i conti semestrali che vanno dal 1° luglio al 31 dicembre delle scorso anno. Ovviamente non c’è da stare sereni: i conti sono ancora in rosso e probabilmente le perdite saranno a tre cifre.

La pandemia ha picchiato forte. E anche la Roma dovrà fare i conti tra i mancati introiti del botteghino e le plusvalenze, poche, di mercato. Una situazione che potrebbe anche richiedere un nuovo aumento di capitale – spiega Il Romanista – oltre a quello di 200 milioni già previsto dai Friedkin.

Roma, in ballo anche in rinnovo di Fienga

Si parlerà, probabilmente, anche del rinnovo di Guido Fienga. Il Ceo giallorosso, al momento, è senza contratto dallo scorso luglio. Ma ha continuato a lavorare. Probabile che il nuovo accordo che dovrebbe essere ratificato oggi, preveda una scadenza al 30 giugno del prossimo anno.

Le casse quindi continuano a piangere. Ma sicuramente Friedkin, preoccupato di questa situazione, ha tutta l’intenzione di riportare il bilancio in parità. Per questo ci potrebbe essere il nuovo aumento di capitale: serve liquidità. E questo passaggio potrebbe essere anche propedeutico all’uscita dal mercato azionario. La proprietà americana lo ha nel proprio progetto e ci ha provato. Ma ancora non è riuscita nel delisting. Stasera o al massimo domani dovrebbero essere comunicati tutti i numeri con una nota ufficiale.