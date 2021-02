Nella Roma arriva una nuova ufficialità nell’intensa giornata di oggi: ratificato il prolungamento del contratto

Giornata importante quella di oggi per il futuro della Roma. Infatti si è riunito oggi il consiglio d’amministrazione giallorosso, che avuto diverse questioni da inserire nell’ordine del giorno. Tra le più rilevanti ovviamente c’è la decisione di bloccare il progetto Tor Di Valle per la realizzazione dello stadio, ma non solo. Infatti proprio oggi viene ratificato il rinnovo di contratto per Guido Fienga, Ceo giallorosso. Una conferma importante per la composizione del quadro dirigenziale romanista, che in questi ultimi mesi ha visto diversi cambiamenti. Dunque Fienga continua a confermarsi uno degli uomini di fiducia di Dan Friedkin, che fin dal suo arrivo aveva fatto capire di potersi affidare al Ceo. Il rinnovo del contratto prolunga così di altri due anni l’incarico di Fienga all’interno della Roma.

Roma, Guido Fienga rinnova: un legame che dura da quasi 10 anni

La Roma nel consiglio di amministrazione di oggi ratifica il rinnovo del contratto per ulteriori due anni di Guido Fienga, Chief Executive Officer della società romanista. Il dirigente capitolino è legato ai colori giallorossi dal 2013, quando iniziò a ricoprire il ruolo di direttore media e comunicazione. Poi nella stagione 2018/2019 arriva il passaggio ad amministratore delegato e Ceo. Oggi arriva il rinnovo del contratto che è fondamentale per l’organico amministrativo della Roma, che negli ultimi mesi è cambiato molto, soprattutto dall’arrivo della nuova proprietà guidata da Dan Friedkin e suo figlio Ryan. Un segnale importante anche di continuità oltre alla rivoluzione apportata nel recente passato.