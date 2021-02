Arrivano brutte notizie dall’infermeria per Paulo Fonseca. Lo staff medico della Roma ha da poco riportato l’esito degli esami strumentali effettuati a Villa Stuart da Edin Dzeko, dopo la prima ecografia fatta a Trigoria. Per il bosniaco, come riportato da ‘Sky Sport’ lesione di primo grado all’adduttore sinistro, stop di due settimane per lui.