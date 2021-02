Calciomercato Roma, ufficiale: è già un giocatore giallorosso

Il calciomercato della Roma nello scorso mese di gennaio ha visto la nuova dirigenza puntellare la rosa di Fonseca con degli acquisti davvero mirati.

Sono arrivati due elementi. Uno, come El Shaarawy, già noto al grande pubblico e esperienza passata in giallorosso che gli hanno permesso di integrarsi subito negli schemi di Fonseca. E poi c’è Bryan Reynolds, giovane laterale destro americano che si inserirà in questi mesi con l’obiettivo di farsi trovare pronto all’inizio della prossima stagione. Per l’esterno a stelle e strisce, strappato alla Juventus, un contratto fino al 2025. A testimonianza di come la Roma punti molto su di lui, atteso da un percorso di crescita tecnica e tattica in serie A.

Calciomercato Roma, Reynolds già preso a titolo definitivo: le cifre

Nella relazione finanziaria che la Roma ha pubblicato sul proprio sito si legge infatti dell'”acquisto a titolo temporaneo dalla Major League Soccer, L.L.C., fino al 30 giugno 2021, dei DPS del calciatore Bryan Reynolds, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 0,1 milioni di euro, con l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per 6,75 milioni di euro, che si sono verificate nel corso del mese di febbraio 2021. L’accordo prevede il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo importo teorico di 5,65 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte di AS Roma e del Calciatore, oltre che, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, il pagamento di un importo pari al 15% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto pagato per l’acquisto”. Dunque Reynolds è già di fatto a titolo definitivo un calciatore giallorosso, pronto a diventare un elemento importante della squadra del futuro.