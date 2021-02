L’ombra di Massimiliano Allegri non fa paura a Paulo Fonseca, il quale ad ogni domanda sul suo futuro glissa sempre con classe rispondendo ‘io penso solamente al presente, questa è la cosa più importante’. Il bilancio definitivo di questi due anni sulla panchina giallorossa del tecnico portoghese lo si potrà fare solamente a fine stagione, ma ad oggi comunque il club capitolino è in piena corsa per l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League (delicato il match di domani sera contro il Milan allo Stadio Olimpico) e in piena corsa Europa League, dove se la dovrà vedere con un’altra ex di Fonseca, dopo il Braga, vale a dire lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale.

Calciomercato Roma, Porto pensa a Fonseca

Ancora non sappiamo quale sarà né il futuro di Allegri, né quello del portoghese, ma una cosa è certa: in caso di qualificazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie Fonseca rinnoverà automaticamente il proprio contratto in giallorosso. Nel suo futuro però potrebbe non esserci la Roma, perché dopo l’interessamento di Benfica e Real Madrid, come riportato da ‘calciomercatoweb.it’, anche un’altra squadra del massimo campionato portoghese è sulle tracce di Fonseca. Si tratta del Porto, squadra guidata già nella stagione 2013-2014 nella sua prima vera esperienza in una big dopo che l’anno prima era sulla panchina del Pacos De Ferreira, che segue con attenzione le vincende legate al tecnico giallorosso nel caso dovesse separarsi con Sergio Conceicao al termine della stagione.