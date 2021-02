Calciomercato Roma, asta in Eredivisie: sfida a Milan, Inter e Napoli

Ancora voci di calciomercato per una Roma che senz’altro starà già pianificando le mosse per essere una squadra sempre più forte nei prossimi anni.

La dirigenza americana sta lavorando sodo in questi mesi per un club sempre più stabile, anche dal punto di vista economico, e ambizioso. Friedkin parla con i fatti e non ci sono dubbi sulla sua volontà di costruire un progetto a medio-lungo termine che preveda una Roma vincente. Per farlo occorrono anche i giusti rinforzi in campo e si sta parlando molto di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Az Alkmaar. Classe 1998, è uno degli astri nascenti dell’Eredivisie, dove si sta mettendo in gran mostra. Ha già segnato infatti ben 12 reti e per lui si parla di un futuro in Italia. Il Milan pare in pole position, ma a quanto pare lo starebbero seguendo anche la Roma, il Napoli e l’Inter.

LEGGI ANCHE –>Roma, Fonseca rischia di perdere Reynolds a marzo: ecco perché

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, è ideale per il Barcellona ma servono 30 milioni di euro.

Calciomercato Roma, le parole dell’agente di Koopmeiners

Il portale Calciomercato.it ha riportato le parole che l’agente del calciatore Bart Baving ha espresso ai microfoni di “minutidirecupero.it”. “La Serie A è un’opzione gradita, l’Italia gli piace moltissimo – ha detto – sia dal punto di vista del campionato che del paese. Adora la cucina italiana e spesso ha fatto le vacanze lì da voi. Lì è stato al mare, ma ha anche visitato Roma, Firenze e Venezia. Conosce persino qualche parola in italiano”. Insomma pare proprio che il futuro del centrocampista possa essere nel Belpaese e all’orizzonte per lui si profila una vera e propria asta.