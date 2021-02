Roma-Milan si gioca anche sul calciomercato e le due squadre potrebbero pensare ad uno scambio in vista della prossima stagione

In lotta per un posto in Champions League, Roma e Milan si sfideranno domani sera ll’Olimpico nel big match della ventiquattresima giornata di Serie A. La sfida sul campo è pronta a trasferirsi tuttavia anche sul calciomercato. Da Otavio a Lovato, passando per Danilo, Omeragic e Musso, sono molti i calciatori che piacciono ad entrambe le squadre e che potrebbero dar vita ad un duello rusticano in vista della prossima stagione. I due club, però, potrebbero anche entrare in contatto per tentare di fare un’operazione insieme, almeno secondo alcune indiscrezioni arrivate nei giorni scorsi.

Calciomercato Roma, Milan su Under: ecco il piano

Tra i tanti calciatori ceduti in prestito secco o con diritto di riscatto la scorsa estate dai giallorossi c’è anche Cengiz Under. Interrogato in più di un’occasione sul suo possibile riscatto, Brendan Rodgers ha sempre nicchiato, lasciando più di un dubbio sulla necessità di acquistare il turco a titolo definitivo. Qualora dovesse tornare alla base, l’attaccante mancino difficilmente rimarrebbe nella Capitale nella prossima stagione. Tra cambio di modulo e dubbi fisici, il 23enne sembra esserci giocato le sue chances in giallorosso. Ed è proprio qui che potrebbe innestarsi l’interesse del Milan.

Secondo ‘calciomercatoweb.it‘, in casa rossonera si parla di un potenziale ritorno di fiamma per Under. La posizione di ala destra è senza dubbio quella coperta un po’ peggio rispetto alle altre e la dirigenza meneghina sta pensando di rinforzarsi proprio in quel ruolo, come testimoniano anche i contatti con Thauvin. Secondo la testata online, i rossoneri vorrebbero offrire Castillejo al club capitolino, ma il profilo dello spagnolo non convince appieno, anzi. Calabria o Saelemaekers sarebbero pedine maggiormente gradite.