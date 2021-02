Roma, Cassano lo promuove: “Va tenuto”

Per la Roma si preannuncia un weeekend molto importante. Domani sera la squadra di Fonseca sarà impegnata nello spareggio Champions contro il Milan.

Punti davvero importanti quelli che saranno messi in palio nel confronto con i rossoneri. C’è assolutamente la necessità di proseguire nel buon momento, di continuare a incamerare vittorie e di scalare di conseguenza il più possibile la classifica. Non ci sarà sicuramente Dzeko, ma la Roma ha dimostrato di sapersela cavare anche senza il bosniaco. Paulo Fonseca sta raccogliendo delle soddisfazioni importanti, anche se il suo futuro è ancora tutto da scrivere. A difesa del lavoro del portoghese, a volte criticato nel corso di questa stagione, è intervenuto Antonio Cassano.

LEGGI ANCHE –>Roma, Fonseca rischia di perdere Reynolds a marzo: ecco perché

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, è ideale per il Barcellona ma servono 30 milioni di euro.

Roma, Cassano promuove Fonseca e le sue idee di gioco

L’ex calciatore giallorosso si è raccontato in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, nella quale ha parlato non solo di se stesso e del mondo del calcio in generale, ma anche della nostra serie A. Indicando l’Inter come favorita numero uno per la conquista dello scudetto. “Se non vince il campionato la sua stagione è fallimentare” ha detto il barese. Che difende a spada tratta Paulo Fonseca. “E’ bravo, mi piace la Roma, è una squadra che gioca all’attacco. – continua il talento di Bari vecchia – “Non capisco perché dovrebbero cambiarlo. A inizio stagione il quarto posto della Roma era considerato un capolavoro, oggi è quarta davanti a Atalanta, Lazio e Napoli”.