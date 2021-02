Roma, irrompe De Rossi: “La prossima volta ci penserà due volte”

By

Roma, irrompe De Rossi sulla querelle che ha coinvolto il capitano giallorosso. “La prossima volta ci penserà due volte dopo un derby perso”.

Daniele De Rossi ha sentenziato. L’ex giallorosso è stato ospite alla Luiss, trattando vari temi. Quello più importante sicuramente sulla questione Pellegrini-Immobile, che ha scatenato polemiche contro l’attuale capitano per aver pubblicato una foto di auguri con il centravanti della Lazio.

“Se fossi stato nel club manager avrei detto a Lorenzo di chiamarlo e magari non mettere la foto. Non perché è sbagliato. Ma così nessuno si sarebbe offeso, visto che era passato qualche giorno dal derby perso. Ma non ha sicuramente mancato di rispetto a nessuno”.

LEGGI ANCHE: Roma-Milan, Fonseca in conferenza stampa: c’è l’annuncio

LEGGI ANCHE: Roma, Cassano lo promuove: “Va tenuto”

Roma, De Rossi su Pellegrini

“La prossima volta che perderemo un derby, magari ci penserà due volte a mettere la foto ma solamente per togliersi qualche rottura di scatole”. È stato questo il commento sulla vicenda di De Rossi, che nell’intervista ha anche parlato del suo rapporto con i social.

”Io non mi sento molto a mio agio sui social. Ci sono entrato da tre mesi perché c’erano 15-20 pagine fake che parlavano a mio nome, ma stavo benissimo nel mio anonimato”. “Non puoi incontrare sempre genti che accetti la tua libertà di frequentare chi vuoi, chi è aperto di mente, ecco perché dobbiamo cercare di esternare queste cose. Io sono amico con tanti giocatori della Lazio. Ci ho messo tanta foga nei derby, ma non penso che adesso, a distanza di anni, ci sia qualcuno che pensi male di me a livello umano”.