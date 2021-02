Calciomercato Roma in vista della prossima partita di campionato abbiamo parlato con Cristian Pradelli di Milanpress.it. Come arrivano i rossoneri al big match di domani e un occhio rivolto alle trattative.

Come arriva al Milan a questa partita di domenica?

Il Milan arriva a questa partita con tanta stanchezza accumulata in queste settimane, e ad oggi servirebbe qualche giorno di riposo per a tornare a vedere il Milan di inizio stagione. Con molta difficoltà la squadra di Pioli ha raggiunto anche la qualificazione al turno successivo di Europa League.

Ci sono delle critiche alla squadra e Pioli per questi risultati?

Più che critiche c’è sta molta superficialità nel valutare troppo positivamente gli acquisti del mercato di gennaio, e calciatori come Meite che era considerato il miglior calciatore del Torino, ma non scordiamoci in che posizione è la squadra granata attualmente, ma c’è da valutare anche l’acquisto di Mandzukic che ad ora è più vicino ad essere un ex calciatore che un professionista.

In questi giorni ci sono state diverse critiche a Romagnoli sono giuste secondo te?

Le critiche a Romagnoli le trovo giuste, ma perché lui è il capitano e deve dare sempre l’esempio anche ai più giovani, e certe volte la squadra di Pioli deve trovare dei leader in qualche altro giocatore tipo Ibrahimovic oppure Kessie.

Ibrahimovic andrà al festival di Sanremo il Milan come ha preso questa decisione?

Per quanto riguarda questa situazione Il Milan ha accettato questo accordo, ma l’unico dettaglio che ora non va bene al Milan è quello che il festival ora sarà la prima settimana di marzo, e prima era previsto per la prima di febbraio, ed ora la squadra rossonera avrà degli impegni infrasettimanali tra coppa e campionato.

Calciomercato Roma, i rossoneri potrebbero puntare Under

Donnarumma è in scadenza quale sarà il futuro del portiere rossonero nella prossima stagione?

Lui si vede per sempre al Milan, ma ci sono tanti fattori da calcolare tra cui l’ingaggio perché la richiesta è alta ,e il suo procuratore che conosciamo vorrà strappare la miglior offerta possibile per il suo assistito. L’ultima volta che il portiere rossonero ha rinnovato il Milan economicamente non stava molto, e pensando alla situazione finanziaria di adesso credo che non ci saranno problemi, ma tutto è possibile.

Si è parlato di Under per la prossima stagione al Milan c’è stato qualche contatto con il ragazzo?

Il profilo di Under, e quello di tanti altri che ricoprono quel ruolo a Maldini piacciono tantissimo, e cosi potrà plasmare il Milan che ha in mente. Al momento di ufficiale con l’esterno turco non c’è stato nessun contatto.

Quale potrebbe essere l’undici titolare di domenica di Pioli?

Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Roma-Milan, intervista esclusiva a cura di Danilo Conforti.