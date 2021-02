Lo scorso 14 febbraio con 193 voti Alfredo Trentalange è stato eletto il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri e con lui come numero uno dell’AIA potrebbero cambiare molte cose in futuro. La prima novità clamorosa arriverà già domani pomeriggio, quando durante la trasmissione di ‘Novantesimo minuto’, in onda sui canali Rai, per la prima volta nella storia un arbitro di calcio in attività interverrà in diretta. Per la puntata di domani sarà il direttore di gara Daniele Orsato, che ha arbitrato la gara di oggi tra Spezia e Parma (terminata sul punteggio di 2-2).

Svolta arbitri Serie A, Orsato parlerà in diretta

Una novità assoluta la presenza in tv di un direttore di gara in attività voluta proprio dal neo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Non a caso sarà chiamato in causa in questa ‘prima volta’ Orsato, che oltre ad essere il attuale rappresentante degli arbitri in attività, è stato eletto miglior arbitro al mondo per il 2020, dall’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics). Dunque sarà molto interessante capire come verrà gestita dall’intera organizzazione arbitrale proprio questa grandissima novità.