Calciomercato Roma, un nome da urlo per il post Dzeko

Il calciomercato della Roma continua ad essere argomento sempre di grande discussione nella tifoseria giallorossa, che attende rinforzi per il futuro.

Non ci sono dubbi sulla volontà della dirigenza americana di programmare per la Roma un futuro radioso. Costruire una squadra sempre più forte e magari anche il nuovo stadio in pochi anni è la mission della famiglia Friedkin, che da quando è arrivata nella capitale non ha mai fatto mancare il suo impegno. Si dovrà per forza di cose, anche per motivi anagrafici, pensare al dopo Edin Dzeko. E uno dei nomi in lizza è senz’altro molto importante.

Calciomercato Roma, sogno Belotti per il futuro

Come riporta Calciomercato.com, la società giallorossa avrebbe già individuato il suo obiettivo in attacco in vista della prossima stagione. Ovvero Andrea Belotti, centravanti del Torino e della nazionale azzurra. Un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, perché per lui parlano le tante reti segnate negli ultimi anni. Una punta ancora relativamente giovane e pronta al salto in una big dopo tanti anni in granata. Un affare del quale se ne riparlerà comunque nelle prossime settimane. Bisognerà capire la volontà del Torino se sarà quella di privarsi di quello che è senz’altro il suo migliore giocatore in rosa.