Roma-Milan, i convocati giallorossi: torna a disposizione di Fonseca

Tutto pronto in casa Roma per il posticipo domenicale di serie A che vedrà i giallorossi impegnati contro il Milan in un vero e proprio scontro diretto.

La Roma deve cercare di vincere per sorpassare la Juventus e nello stesso tempo tenere dietro una Atalanta che ha vinto sul campo della Sampdoria all’ora di pranzo e ha momentaneamente sorpassato la squadra di Fonseca. Il morale di Pedro e compagni è decisamente buono dopo le ultime uscite, anche se l’infortunio di Dzeko priverà per una ventina di giorni il tecnico portoghese di una alternativa importante in attacco. Fiducia però massima in Borja Mayoral, che giocherà dall’inizio insieme a Pellegrini e Mkhitaryan.

LEGGI ANCHE –>Roma, Fonseca rischia di perdere Reynolds a marzo: ecco perché

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, è ideale per il Barcellona ma servono 30 milioni di euro.

Roma-Milan, la lista giallorossa

Non ci sono come previsto a disposizione Smalling e Ibanez nella squadra giallorossa, così come è out Dzeko in attacco. Nessun giocatore della Primavera è stato integrato nel gruppo, che vede invece in lista Pastore. Vedremo se l’argentino avrà qualche minuto per ritornare in campo dopo il grave infortunio. Recuperato Kumbulla, che potrebbe però partire dalla panchina.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Fazio, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Mkhitaryan, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.