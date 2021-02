Tempo di big match per la Roma, che questa sera incontra il Milan: svelate le scelte ufficiali del tecnico Fonseca

Una grande sfida allo Stadio Olimpico chiude la 24esima giornata di Serie A. A fronteggiarsi saranno Roma e Milan, due squadre vengono da delusioni in campionato. Infatti i giallorossi nell’ultima partita di Serie A sono stati fermati sullo 0-0 dal Benevento, nonostante la superiorità numerica per più di mezz’ora. I rossoneri invece hanno perso due partite consecutive, prima contro lo Spezia e poi il derby contro l’Inter.

Entrambe cercano riscatto in questo big match, con la Roma che proverà a raggiungere i primi tre punti contro un top club italiano, cosa che fino ad ora non è mai arrivata e ha contraddistinto la stagione e le critiche a squadra e allenatore. Questa sera Paulo Fonseca, visti i tanti infortuni presenterà una difesa rimaneggiata, mentre a guidare l’attacco ci sarà il solito Borja Mayoral, ormai divenuto titolare fisso.

Roma-Milan, le formazioni ufficiali del match

Continua l’emergenza difensiva per la Roma di Paulo Fonseca, che anche oggi è costretto a rimaneggiare la retroguardia. Tra i pali come sempre c’è lo spagnolo Pau Lopez, mentre in difesa Mancini, Cristante e Fazio, che torna titolare al centro della retroguardia dopo la partita contro il Benevento. Sulle fasce agiranno Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, mentre a centrocampo ci saranno Villar e Veretout. Davanti Mkhitaryan e Pellegrini agiranno alle spalle di Borja Mayoral. Per il Milan invece la sorpresa è l’assenza di Romagnoli in difesa, con Tomori al suo posto. Davanti preferito Rebic a Leao, con il solito Ibrahimovic a guidare l’attacco.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All: Fonseca

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All: Pioli