Ecco i voti di Roma-Milan, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A appena concluso

Dopo un primo tempo da incubo, caratterizzato da molti errori individuali e da alcune scelte deleterie di Fonseca, la Roma ha provato a mettere sotto il Milan con un inizio di secondo tempo decisamente più convincente. In emergenza difensiva, l’allenatore portoghese ha deciso di mandare in campo Fazio, invece di modificare modulo, confermare Karsdorp nel terzetto difensivo o rischiare il rientrante Kumbulla. La prestazione del difensore argentino è stata a dir poco negativa e non solo per il rigore provocato. Mancini ha rovinato un’ottima prestazione facendosi uccellare da Rebic. Molto male anche Borja Mayoral e Pellegrini, mentre tra le poche note liete c’è da segnalare l’autore del gol, Veretout.

Tabellino e voti Roma-Milan 1-2: Fazio deleterio, Mayoral e Pellegrini da incubo

Ecco nel dettaglio i voti di Roma-Milan assegnati da Asromalive.it:

ROMA: Pau Lopez 5.5; Mancini 5.5, Cristante 6, Fazio 3 (62′ Bruno Peres 5); Karsdorp 5, Villar 4.5 (70′ El Shaarawy 6), Veretout 6.5 (79′ Diawara sv), Spinazzola 6.5; Pellegrini 4.5, Mkhitaryan 5.5; Mayoral 4 (79′ Pedro 5). A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Kumbulla, Pastore, Carles Perez. All.: Fonseca 4.

MILAN: G. Donnarumma 6.5; Calabria 6.5, Kjaer 6.5, Tomori 7, Hernandez 6.5; Tonali 6 (83′ Meite sv), Kessie 7; Saelemaekers 7 (83′ Castillejo sv), Calhanoglu 5 (46′ Diaz 4.5), Rebic 7.5 (67′ Krunic); Ibrahimovic 6 (56′ Leao ). A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Hauge, Meite. All.: Pioli 7.

Arbitro: Guida 4.

Marcatori: Kessie (M); Veretout (R); Rebic (M).

Ammoniti: Fazio (R); Saelemaekers (M), Mkhitaryan (R), Calabria (M), Pellegrini (R), Castillejo (M).