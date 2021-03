Calciomercato Roma, da oggetto misterioso a potenziale promessa

Nell’ultima finestra di calciomercato la Roma ha iniziato a pianificare il suo futuro con due mosse che riguarderanno la squadra per i prossimi anni.

E’ arrivato da Dallas il laterale americano Bryan Reynolds, importante investimento fatto in ottica futura dalla dirigenza. Che vuole puntare su di lui per la fascia destra e che in questi mesi dovrà ambientarsi bene in Italia per essere pronto all’inizio della prossima stagione. Ma non è il solo extracomunitario sul quale la Roma ha voluto puntare. Il club giallorosso ha infatti tesserato anche Felix Asena Gyan, calciatore ghanese classe 2003 del quale non si hanno grandi informazioni ma per il quale senz’altro la società ha bruciato la concorrenza di altri club.

Calciomercato Roma, Felix Gyan tra Under 18 e Primavera

Come sottolinea Repubblica, il calciatore è un attaccante esterno che è stato visionato a Trigoria nello scorso mese di dicembre e poi messo sotto contratto. E’ chiaramente un acquisto di prospettiva, un ragazzo chiamato a maturare molto in questo 2021. Una mossa di Morgan De Sanctis che spera di aver visto giusto sulle qualità di questo ragazzo. In questa fase Felix si sta allenando con l’Under 18 e con la Primavera di Alberto De Rossi, nella quale però quest’anno è molto complicato trovare spazio vista la grande concorrenza. Di lui si dice che sia molto veloce e tecnico e che possa ricoprire più ruoli in avanti. Chissà che non possa essere un grande colpo di mercato per la Roma del domani.