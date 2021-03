La Roma nel calciomercato per la prossima stagione inizia una collaborazione importante con un importante agente: porta il rinforzo

La Roma ancora una volta esce sconfitta da un big match di campionato. Infatti la sconfitta per 1-2 incassata ieri sera contro il Milan conferma la tendenza negativa contro i top club Italia. In questa stagione i giallorossi non sono mai riusciti a battere una diretta concorrente, cosa che ovviamente penalizza negli scontri diretti e nella volata per un posto in Champions League. Ovviamente anche ieri le lacune mostrate sono tante, così a giugno ci sarà bisogno di investire per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, ammesso che ci sarà lui in panchina il prossimo anno.

Per cercare rinforzi la Roma sembrerebbe aver iniziato una collaborazione con il noto agente Jorge Mendes, che nella sua scuderia vanta talenti come Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e molti altri. Proprio lui in estate potrebbe portare un importante rinforzo per la fascia, che arriverebbe dalla Serie A.

Calciomercato Roma, Jorge Mendes porta Ghoulam: lui il vice Spinazzola

La Roma in questa fase di stagione continua a subire diversi infortuni in difesa, portando il tecnico Paulo Fonseca a dover rimaneggiare la squadra. Ad essere sacrificato nei tre centrali a volte è Leonardo Spinazzola, vista la mancanza di alternative. Inoltre l’esterno sinistro della Roma non ha sostituti di ruolo al momento sulla sua fascia, perché Riccardo Calafiori è ancora infortunato. Proprio se il giovane terzino non dovesse dare garanzie per la prossima stagione, potrebbe essere girato in prestito ed i giallorossi andrebbero in cerca di un sostituto.

Ad aiutare la squadra capitolina potrebbe essere la recente collaborazione intrapresa con il noto agente Jorge Mendes, che tra i suoi assistiti ha anche Faouzi Ghoulam. L’algerino è fuori dai piani del Napoli ed in questa stagione ha collezionato 14 presenze, di cui solo 4 da titolare. Con il contratto in scadenza nel 2022 Ghoulam potrebbe essere un ottimo rinforzo low cost per la Roma, che troverebbe così il vice Spinazzola.