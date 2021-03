Calciomercato Roma, altro dispetto del Milan: trattativa in chiusura

By

Calciomercato Roma, sull’obiettivo giallorosso c’è stato il sorpasso del Milan. Trattativa in chiusura, forse già nei prossimi giorni.

A inizio gennaio la Roma si era interessata ad Otavio, calciatore del Porto, che va in scadenza di contratto proprio a giugno e che ormai non rinnoverà con la formazione portoghese. Ma nelle scorse settimane sul giocatore si sarebbe inserito anche il Milan, con Maldini che avrebbe fiutato l’affare a parametro zero e che, soprattutto, avrebbe piazzato l’allungo decisivo.

E, secondo quanto riportato da todofichajes.com, i rossoneri sarebbero addirittura sul punto di chiudere la trattativa con il calciatore brasiliano 26enne. Mancherebbero solamente i dettagli per portare a termine l’operazione. Con conseguente beffa per la Roma e anche per Tiago Pinto che conosce molto bene il calciatore visto il suo recente passato al Benfica. Il general manager giallorosso lo ha affrontato da vicino più di una volta.

Oltre alla Roma sul calciatore c’erano numerosi club europei. Tra i tanti aveva mostrato grande interesse anche l’ex direttore sportivo giallorosso Monchi, che lo voleva ingaggiare per il suo Siviglia.

Calciomercato Roma, salta Otavio?

Forse potremmo scriverlo senza punto interrogativo, ma sembra proprio che Otavio salti. Eppure la Roma si era mossa con largo anticipo – ripetiamo, parliamo dei primi giorni del nuovo anno – per riuscire a piazzare l’importante colpo di mercato soprattutto a parametro zero in un mercato che sicuramente vede girare pochi soldi.

Invece il temporeggiamento di Tiago Pinto ha portato al sorpasso del Milan, con Maldini che superato il collega giallorosso ed è pronto a fare mettere nero su bianco al calciatore.

In questa stagione finora Otavio ha totalizzato 25 presenze in tutte le competizioni e ha realizzato 5 gol e fornito ben 8 assist vincenti ai compagni.