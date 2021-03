Calciomercato Roma, Pellegrini al bivio: polemiche social

Il calciomercato Roma vede la società giallorossa impegnata a guardare al futuro, cercando rinforzi e nello stesso tempo cercando di tenersi stretta i propri gioielli.

E uno di questi è il capitano Lorenzo Pellegrini, che sembra in procinto di rinnovare il suo accordo con il club giallorosso. Ieri sera contro il Milan non ha certo offerto la sua miglior prestazione, non è riuscito a essere quel trascinatore per i compagni e sui social è stato molto criticato. Tanti commenti negativi relativi alla sua prova, anche qualche tifoso però che lo ha difeso a spada tratta.

Giocatore con ottime doti tecniche ma senza personalità nelle partite che contano. Non voglio gettare la croce solo su di lui, ma se avesse la grinta di #Veretout e quei piedi, sarebbe un gran calciatore, se resta incostante sarà sempre incompiuto, #Pellegrini. — Marta Giuliani (@sunkencondos) February 28, 2021

La #Roma soffre la fisicità? Sì, senza #Dzeko, #Smalling anche di più. Detto ciò a calcio non vincono sempre "i più grossi", ad es. #Villar e #Pellegrini devono avere personalità e sapienza tattica. Se fanno la partita non consona alle loro caratteristiche noti tutti i difetti. — Giacomo Manini (@manini_giacomo) February 28, 2021

Calciomercato Roma, Pellegrini piace a tanti, Psg in testa

Pellegrini dunque nell’occhio del ciclone dei social per la seconda volta nel giro di pochi giorni. Visto che era stato molto criticato da alcuni anche per aver fatto pubblicamente gli auguri per il compleanno all’amico laziale Ciro Immobile. Sul futuro del calciatore non sembrano esserci dubbi, visto il suo attaccamento alla maglia giallorossa e alla volontà di diventare una bandiera del club. Tuttavia non bisogna dimenticare che ci sono tante squadra che lo vorrebbero avere in rosa. Nei mesi scorsi si è parlato di un possibile interessamento della Juventus, ma soprattutto del Psg. Che negli ultimi anni ha sempre “pescato” con successo nel campionato italiano per rinforzarsi.