La Roma per la prossima stagione potrebbe pensare di cambiare allenatore in panchina: il nuovo tecnico potrebbe portare il bomber

Altro big match perso per la Roma ieri sera, che esce sconfitta dalla partita contro il Milan. Ora il quarto posto è distanza due punti, occupato dall’Atalanta, ma non sarebbe solo il fattore Champions League a poter portare alla scelta di dire addio a Paulo Fonseca in panchina. Infatti per fare il vero grande salto la Roma sta valutando diverse opzioni per la prossima stagione, in particolare Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercatoweb.com’, il secondo avrebbe congelato le varie pretendenti come Fiorentina e Napoli, per attendere proprio la Roma, che al momento sarebbe la destinazione preferita. La prima scelta sembrerebbe essere sempre Allegri per i giallorossi, ma Sarri è comunque un’ottima opzione che la Roma continua a valutare. Inoltre con lui potrebbe arrivare anche un bomber.

Calciomercato Roma, Sarri per la panchina: con lui anche Milik

Il futuro della Roma potrebbe vedere diversi cambiamenti sia tra i calciatori che sulla panchina. Infatti il destino del tecnico Paulo Fonseca continua ad essere in bilico per vari motivi, e sicuramente tra questi c’è l’assenza di vittorie contro i top club del campionato italiano. Per sostituirlo i nomi più forti al momento sono quelli di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, con il primo attualmente in pole.

Nel caso di arrivo di Maurizio Sarri però, secondo quanto riportato da ‘Calciomercatoweb.com‘, il tecnico ex Juventus e Napoli potrebbe portare con sé un attaccante che conosce bene, ovvero Arkadiusz Milik. Il bomber polacco è al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto dal Napoli e nella scorsa sessione estiva di calciomercato è stato davvero ad un passo dalla Roma. Proprio la rivoluzione in arrivo in estate nel club giallorosso potrebbe far atterrare Milik nella capitale, dove potrebbe ritrovare il suo ex tecnico.