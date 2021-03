Roma-Milan, Guida fa discutere sui social: i voti sui giornali

Non può esserci felicità in casa Roma all’indomani della sconfitta patita contro il Milan in uno scontro diretto per un posto in zona Champions League.

La squadra giallorossa esce nuovamente ridimensionata dallo scontro con una big e perde posti in classifica. Attualmente la Roma è quinta, con lo spauracchio di venir superata dal Napoli che ha disputato una partita in meno. D’ora in poi parte dunque una vera e propria volata nella quale riuscirà a piazzarsi meglio chi commetterà meno sbagli. A partire dalla prossima sfida sul campo della Fiorentina per i giallorossi sarà obbligatorio riuscirsi a prendere i tre punti. Sta facendo però tanto discutere, al di là dei demeriti dei ragazzi di Fonseca, anche la direzione dell’arbitro Guida.

Roma-Milan, fa parlare ancora la direzione di Guida

Tanti episodi dubbi, sia da una parte che dall’altra, rigore concesso al Milan e uno presunto negato alla Roma, una direzione di gara che a molti non è piaciuta. Basta rivolgere lo sguardo ai social per vedere come il direttore di gara sia finito nel ciclone delle polemiche.

Le pagelle di #Guida in #RomaMilan: per la #Gazzetta prende 6,5 e per il #CorSport 4,5. Montagne russe — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 1, 2021

Sta facendo parlare molto anche il diverso voto assegnato dai quotidiani sportivi a Guida, come sottolineato da un post del giornalista Giovanni Capuano. Promosso, oltre la sufficienza, dalla Gazzetta dello Sport. Bocciato invece senza appello dal Corriere dello Sport. A testimonianza di come sia stato diverso il metro di giudizio riguardo una direzione arbitrale che, evidentemente, non ha certo messo tutti d’accordo. L’impressione è che questo sarà un argomento di discussione molto caldo sui social per i prossimi giorni.