Roma, rinnovo vicino: si chiude a 8 milioni di euro

Roma, si punta al rinnovo di almeno un altro anno: accordo vicino per una cifra intorno agli otto milioni di euro.

Chiuso il capitolo Nike, con la Roma che ha giù ufficializzato che il nuovo sponsor tecnico sarà la New Balance, adesso la società giallorossa sta cercando di chiudere con Qatar Airways e Hyundai. Con la casa automobilistica però, un accordo appare impossibile.

Discorso diverso – a quanto scrive il Corriere dello Sport – per la compagnia che permette viaggi intercontinentali per via aerea. La Roma starebbe cercando di allungare l’accordo di un anno. Negli ultimi tre anni, questo contratto, ha portato nelle casse giallorosse la cifra di 39 milioni di euro.

Roma, i dettagli del possibile nuovo accordo

Si punta come detto al rinnovo almeno annuale, in vista dei prossimo Mondiali in Qatar e poi cercare, alla fine del 2022, di allungare ancora il contratto. La Roma potrebbe decidere di accettare, in caso d’imbastimento di una vera e propria trattativa, di chiudere un accordo per 8-9 milioni di euro. Sicuramente ossigeno per le casse giallorosse.

Nulla da fare, come anticipato, con la Hyundai. Con la casa automobilistica – l’accordo scade alla fine di giugno e non ci sarà nessun prolungamento. Sparirà quindi la scritta dietro la maglia giallorossa. Friedkin è già alla ricerca di nuovi sponsor che possano aiutare la società in un momento sicuramente delicato, per tutti, sotto l’aspetto prettamente economico.