Roma, questione stadio: adesso si va per vie legali

Roma, questione stadio: dalle parole ai fatti, si passa alle vie legali. Ecco le ultime dopo l’annuncio della società giallorossa.

Venerdì, alla conclusione del Cda giallorosso, la Roma con una nota ha ufficialmente rinunciato alla costruzione del nuovo stadio a Tor di Valle. Ci si aspettava sicuramente una reazione dalle parti interessate, e questa è arrivata a breve. Infatti ci sono delle novità assai importanti nel merito della questione. E non sono sicuramente – ed era ampiamente prevedibile – positive.

La Eurnova infatti, la società guidata da Luca Parnasi, ha inviato una lettera al Comune – Assessorato all’Urbanistica, Gabinetto del Sindaco, Direzione Generale, Avvocatura – alla As Roma e in copia alla CPI Tor di Valle di Vitek, prendendo una posizione netta. Ed entrando nel dettaglio del contratto.

Roma, la lettera della Eurnova

Nella lettera si legge testualmente: “Ferma la riserva di agire nei confronti della A.S. Roma per gli enormi danni che sta provocando alla scrivente società, con la presente si chiede formalmente a Roma Capitale di considerare del tutto inefficace la richiesta di A.S. Roma di considerare non più vincolanti gli obblighi a suo tempo dalla stessa assunti”.

Parnasi sottolinea che “non è compito della Roma valutare quale sia l’interesse pubblico dell’opera” e che gli impegni assunti sono irrevocabili. Inoltre si spiega come la Roma sarebbe un’utilizzatrice dell’impianto e quindi con il progetto in sé non avrebbe nulla a che fare. La battaglia legale si preannuncia assai lunga. Ed è partita immediatamente: a nemmeno una settimana dagli ultimi sviluppi che hanno interessato l’intero mondo giallorosso. Un ulteriore problema per Friedkin, che hanno preso una decisione netta qualche giorno fa e hanno già avviato le ricerche per trovare una nuova area.