Calciomercato Roma, il Bragantino fa chiarezza su Claudinho

Il calciomercato della Roma è ovviamente già proiettato inevitabilmente alla prossima stagione, con i giallorossi che proveranno a rinforzare il loro organico.

Non ci sono dubbi sulla volontà della famiglia Friedkin. La nuova proprietà americana vuole cercare di creare una Roma vincente e saranno fatti gli sforzi possibili per allestire una squadra sempre più forte. Pur ovviamente tenendo sempre d’occhio il bilancio. Alla fine di questo torneo si dovranno tirare le somme. Una conferma di Fonseca in panchina non è scontata e anche altri calciatori potrebbero lasciare la capitale. Nel frattempo però non si può stare con le mani in mano e la dirigenza avrà già senz’altro appuntato sul suo taccuino nomi interessanti.

Calciomercato Roma, per Claudinho nessuna priorità al Lipsia

Uno dei calciatori che il club giallorosso starebbe seguendo con attenzione è Claudinho, bomber del Bragantino che si è messo in luce a suon di gol nell’ultimo Brasileirao. Come riporta Globo Esporte, il club ha smentito le offerte del San Paolo e del Flamengo. Per Claudinho non ci sono dubbi: sembra ormai destinato ad approdare in Europa, dove ci sono diversi club che sono interessati alle sue prestazioni, tra cui appunto la Roma. Il direttore esecutivo Thiago Scuro ha poi smentito che la priorità sarà data al Lipsia, che proprio come il Bragantino appartiene al gruppo Red Bull. “Ci sono trasferimenti recenti che dimostrano che è il giocatore che decide se vuole andare o no in un club” ha detto il dirigente del Bragantino. Claudinho viene valutato dai 12 ai 15 milioni di euro.