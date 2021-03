Calciomercato Roma, svolta per il rinnovo: appuntamento già fissato

Calciomercato Roma, Tiago Pinto sta lavorando in ottica futura e c’è la data per il rinnovo di uno dei titolarissimi della squadra.

Nell’ultimo turno il suo gol non è bastato a evitare la sconfitta. Jordan Veretout con il suo decimo centro in campionato ha però confermato di essere irrinunciabile per la Roma, anche perché è il calciatore che assicura maggiore continuità nel rendimento. Un motorino inesauribile: i suoi inserimenti mettono in difficoltà le squadre avversarie e riesce a essere allo stesso tempo prezioso in fase di non possesso palla. Un grande recuperatore di palloni. Immaginare una Roma vincente nel futuro senza Veretout è davvero difficile ed è per questo motivo che la sua conferma e il rinnovo del contratto è di fondamentale importanza.

Ebbene secondo quanto riportato in esclusiva da “Calciomercato.it“, dopo il primo colloquio dello scorso mese di febbraio, l’agente del mediano francese, Mario Giuffredi, incontrerà di nuovo la Roma nel prossimo mese di aprile.

Calciomercato Roma, presto il rinnovo di Veretout

Già nel corso del primo incontro tra la società giallorossa e Mario Giuffredi era stato chiaro l’intento di proseguire. La dirigenza è molto soddisfatta del contributo del centrocampista francese. Ha intenzione di metterlo al centro del progetto in modo tale da respingere tutti gli eventuali assalti da parte delle altre squadre. Il suo rendimento non sta passando inosservato e non solo in Italia (l’interesse del Napoli è risaputo) ci sono tanti club che sarebbero pronti a partire all’assalto.

Veretout è felice alla Roma e ha espresso il desiderio di restare, motivo per cui con un adeguamento del contratto e un prolungamento della scadenza, il matrimonio continuerà senza problemi. Sperando che l’unione porti in dote qualche trofeo.