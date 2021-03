Calciomercato Roma, Fonseca a rischio | Alternative pronte

La Roma non può riposarsi, perché domani sarà nuovamente in campo in serie A per affrontare una delicata trasferta sul campo della Fiorentina dell’ex Prandelli.

Inutile sottolineare come per i giallorossi sia fondamentale tornare subito al successo dopo il ko contro il Milan che ha maledettamente complicato la corsa ad un posto nella prossima Champions. Di contro c’è però una buona squadra, che ha ottimi calciatori ma che non è riuscita finora a trovare continuità. Tant’è che rischia di scivolare verso la zona retrocessione. La sconfitta contro i rossoneri ha riportato nel mirino della critica Paulo Fonseca. All’allenatore portoghese vengono imputati gli scarsi risultati ottenuti contro le grandi, l’incapacità della squadra di avere il carattere per affrontare squadre forti. Ma anche il fatto di non riuscire mai ad incidere con i cambi effettuati. Il suo futuro insomma è tornato ad essere in bilico.

Calciomercato Roma, Allegri e Sarri per il post Fonseca

Anche nel caso in cui riuscirà a conquistare un posto nella prossima Champions, Fonseca potrebbe non essere confermato sulla panchina della Roma. Come spiega il Corriere dello Sport per la sua successione ci sono in ballo sempre gli stessi nomi. Allegri sarebbe il preferito dalla dirigenza americana, che vuole investire nei prossimi anni per avere una squadra vincente. I contatti con il tecnico livornese non sarebbero mai stati interrotti. Ma c’è anche l’opzione Sarri, con il tecnico attualmente sotto contratto con la Juventus che gradirebbe la piazza giallorossa. A Paulo Fonseca comunque non mancano estimatori: Porto e Benfica in patria, ma pare che sia sotto la lente d’ingrandimento anche del Real Madrid.