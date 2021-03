Calciomercato Roma, pronta in estate l’asta per il bomber francese

Nel prossimo calciomercato la Roma dovrà probabilmente intervenire per rafforzare il suo pacchetto di giocatori in avanti, dove il futuro di Dzeko è in bilico.

E’ probabile la cessione del centravanti bosniaco e nel caso ciò avverrà, è scontato dire che la Roma non dovrà farsi trovare pronta. Anche se è difficile trovare in giro giocatori con lo spessore tecnico e caratteriale di Dzeko, il club dovrà eventualmente fare un investimento importante nel reparto offensivo. Nei giorni scorsi è circolato il nome di Belotti come possibile colpo per il futuro, ma c’è anche il nome di Claudinho del Bragantino che stuzzica la fantasia dei tifosi. Si pensa però anche ad un calciatore il cui costo potrebbe non essere eccessivo nella prossima estate.

LEGGI ANCHE –>Roma-Milan, critiche social: dubbi su tanti episodi arbitrali

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, è asta in Eredivisie per il gioiello dell’AZ

Calciomercato Roma, anche i giallorossi interessati a Lacazette

Stiamo parlando di Alexsandre Lacazette, centravanti francese ormai nel pieno della maturità calcistica e stella dell’Arsenal di Arteta. Per lui finora 10 gol in 29 apparizioni e un futuro tutto da scrivere. Come riporta football.london infatti il calciatore potrebbe lasciare l’Inghilterra alla fine di questa stagione. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e questo rendebbe il costo del cartellino sicuramente molto più basso rispetto a quello dell’estate scorsa. Su Lacazette ci sarebbe l’interesse della Roma ma anche di altri due importanti club europei che stanno cercando dei rinforzi in attacco, vale a dire Atletico Madrid e Monaco.