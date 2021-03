Domani sera la Roma affronta la Fiorentina nel turno infrasettimanale di Serie A: svelati i convocati di Fonseca per il match

Non c’è tregua per la Roma in queste settimane. Infatti i giallorossi dopo i due impegni infrasettimanali di Europa League, con le coppe europee che si fermano giocherà in campionato nel turno infrasettimanale di domani. L’avversario sarà la Fiorentina di Cesare Prandelli allo Stadio Artemio Franchi, una squadra sicuramente in difficoltà ma sempre molto pericolosa visti i tanti talenti in rosa.

In questi minuti la società giallorossa attraverso i canali social ufficiali del club emanano la lista dei convocati scelti da Paulo Fonseca per il match di domani. C’è un rientro importante per la difesa, ovvero quello di Chris Smalling.