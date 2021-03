Fiorentina-Roma, Fonseca prepara una doppia mossa

Fiorentina-Roma, manca ormai poco per rivedere in campo la squadra di Paulo Fonseca, impegnata domani sera in serie A contro i viola di Cesare Prandelli, ex giallorosso.

Per Milenkovic e compagni non è un momento facile. Il ko rimediato contro l’Udinese ha fatto scivolare verso il basso la Fiorentina che ora deve guardarsi le spalle ed è obbligata a fare risultato. Ma vincere è anche la missione di una Roma che perdendo lo scontro diretto con il Milan è uscita fuori dalla zona Champions League. Un passo falso davvero difficile da digerire, l’ennesimo arrivato contro una big della serie A. Occorre una forte reazione da parte dei giallorossi ma anche una attenta gestione delle energie a disposizione, visti i tanti impegni ravvicinati. Con Fonseca pronto ad una doppia mossa che potrebbe cambiare volto alla squadra.

LEGGI ANCHE –>Roma-Milan, critiche social: dubbi su tanti episodi arbitrali

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, è asta in Eredivisie per il gioiello dell’AZ

Fiorentina-Roma, Mkhitaryan punta e cambio modulo

Mosse che sono prettamente consequenziali. Come spiega infatti il Corriere dello Sport, il tecnico portoghese potrebbe schierare in questa fase Mkhitaryan come centravanti, come falso nueve. Un ruolo che l’armeno ha già svolto con successo in passato e che potrebbe ricoprire nel periodo in cui si dovrà fare a meno di Dzeko. Nessuna bocciatura per Mayoral, ma anche lo spagnolo prima o poi dovrà tirare il fiato. Fonseca a questo punto potrebbe prendere in considerazione di schierare la sua squadra con il 3-5-2, con Mkhitaryan che a questo punto potrebbe essere affiancato anche da Pedro e El Shaarawy, che reclamano spazio e sono pronti a offrire il loro contributo anche in zona gol.