La Roma domani sera affronterà la Fiorentina nel turno infrasettimanale di campionato: sarà anche un’occasione per il calciomercato

Torna subito in campo la Serie A nel turno infrasettimanale per la 25esima giornata. La Roma, dopo la delusione nel big match contro il Milan, l’ennesima della stagione contro i club più importanti del campionato italiano. Domani sera l’avversario sarà la Fiorentina, che continua a vivere un’annata difficile, ed arriva dalla sconfitta contro l’Udinese di domenica nel lunch match.

Una sfida sicuramente difficile, visti i diversi talenti che ha in squadra Cesare Prandelli. Proprio per questo la sfida di domani sarà anche un’occasione per parlare con la società viola di calciomercato per la prossima stagione, visto che un calciatore della Fiorentina continua ad essere sotto l’occhio vigile del general manager della Roma, Tiago Pinto.

Fiorentina-Roma, occasione per un contatto con la società viola: nel mirino Vlahovic

La Roma continua a cercare un bomber per la prossima stagione. Infatti i giallorossi in estate dovranno fronteggiare di nuovo la situazione Edin Dzeko, con la possibilità che il bosniaco possa partire, viste anche le nuove gerarchi in squadra, dove Borja Mayoral è diventato titolare. Anche sullo spagnolo bisognerà ragionare se procedere con il riscatto o meno, anche se c’è un altro anno di tempo.

Nel frattempo però i giallorossi iniziano sin da ora a stilare una lista di possibili acquisti per la prossima stagione, e tra questi ci sarebbe anche il nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina domani sera affronterà proprio la Roma allo Stadio Artemio Franchi. In questa stagione ha collezionato 26 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 9 gol e un assist. Al momento il patron della viola, Rocco Commisso è fermo sulla valutazione di 30 milioni di euro per il bomber serbo, ma proprio la sfida di domani per Tiago Pinto potrebbe essere un’occasione per iniziane a parlare con la dirigenza viola di una trattativa da mandare avanti in estate, proprio con per il futuro di Vlahovic.