ASRL | Calciomercato Roma, rinnovo e Benfica: le ultime su Bruno Peres

Calciomercato Roma, Bruno Peres in scadenza di contratto si sta ritagliando uno spazio importante. Le ultime sul rinnovo.

In scadenza il prossimo giugno con la Roma, Bruno Peres è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in questo nuovo anno giallorosso. Rientrato nella Capitale dopo aver trovato difficoltà persino nella Serie B brasiliana, l’esterno brasiliano ha conquistato la fiducia di Paulo Fonseca che lo ha chiamato in causa in più di un’occasione, in campionato e in Europa League.

Calciomercato Roma, il punto sul rinnovo di Bruno Peres

A fine gennaio, il suo agente ha incontrato Tiago Pinto a Trigoria. Da allora, secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, non ci sono state nuove riunioni con il general manager giallorosso. Che non ha ancora chiamato il procuratore dell’ex Torino per proporgli un rinnovo. Ad oggi, nonostante l’interesse manifestato nei mesi scorsi, nemmeno il Benfica ha presentato offerte ufficiali al calciatore che da febbraio è libero di firmare per altre squadre.