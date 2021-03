Calciomercato Roma, con la Fiorentina è sfida oltre il campo

Calciomercato Roma, i giallorossi puntano i talenti viola. Stasera Tiago Pinto potrebbe cercare il primo approccio.

Oltre il campo e dietro la scrivania. La Roma che stasera affronta la Fiorentina ha messo gli occhi sui talenti della viola. E Tiago Pinto ha l’occasione per cercare il primo approccio con Commisso per cercare di portare via Castrovilli e Vlahovic: i due elementi che sono entrati nel mirino del general manager portoghese. Lo spiega calciomercato.it.

Per quanto riguarda l’attaccante un interessamento era già arrivato nei mesi passati. Soprattutto quando sembrava che Dzeko potesse lasciare la compagnia già a gennaio. Poi il problema con l’attaccante bosniaco è rientrato e di conseguenza le parti non hanno mandato avanti una possibile trattativa. Ma per la prossima stagione le cose potrebbero velocemente cambiare.

Calciomercato Roma, i dettagli della possibile operazione

Non sarà facile strappare i due calciatori alla Fiorentina. Anche perché le richieste sono alte. E anche giustificate per la qualità dei due. Castrovilli, ormai punto fermo della Nazionale di Roberto Mancini, è valutato 40 milioni di euro. E sembrerebbe in questo caso che margini per l’inserimento di qualche contropartita tecnica non ce ne siano. I viola vogliono monetizzare al massimo.

Discorso leggermente diverso per il centravanti, valutato 30 milioni al momento dopo una seconda parte di stagione che si sta dimostrando entusiasmante per qualità e realizzazioni. In questo caso la Roma potrebbe inserire qualche tesserato per far abbassare il costo del cartellino. Elementi che in questo momento sono ai margini oppure qualcuno che potrebbe rientrare da un prestito, esempio Under, che difficilmente verrà riscattato dal Leicester. In ogni caso, stasera sembrerebbe sia la serata ideale per un primo approccio tra le parti. Pinto seguirà la squadra in Toscana probabilmente anche per questo motivo.