La Roma questa sera affronterà la Fiorentina nel turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi cercano riscatto dopo le due deludenti prestazioni arrivate contro il Benevento, dove sono stati fermati sullo 0-0, e la sconfitta contro il Milan per 1-2. Anche gli uomini di Prandelli però sono alla ricerca di un risultato utile per distanziarsi dalla zona calda della classifica e dare una svolta, anche se tardiva, alla stagione.

Nel frattempo il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa è ancora da decidere. Infatti, per il tecnico portoghese pesa l’assenza di big match vinti, ma non solo. Anche un eventuale mancato raggiungimento del quarto posto sarebbe fatale. I profili più accostati ai giallorossi per la prossima stagione sono quelli di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Uno dei due dice di no ad una destinazione.

Bisognerà attendere fine stagione per capire se la Roma deciderà di dire addio a Paulo Fonseca, a meno di clamorosi risvolti improvvisi. I profili che fino ad ora sono stati spesso accostati alla panchina giallorossa sono quelli di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Il primo sembrerebbe essere il preferito e dunque in pole, mentre il secondo continua ad essere un’ottima opzione per la prossima stagione. Su Sarri però sono diversi i club che si sono fatti avanti.

Infatti su di lui ci sarebbe l’interesse della Fiorentina, che a fine stagione potrebbe tentare di fare il grande salto con l’ex Juventus, e la sua vecchia squadra, il Napoli. Infatti tra i partenopei continua ad essere in bilico la posizione di Gennaro Gattuso, uscito dall’Europa League contro il Granada ed al momento a tre punti dalla zona Champions League in classifica. Però, secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss’, il tecnico di Figline avrebbe deciso di non tornare ad allenare per ora, per paura di contrarre il Covid. Quindi vorrebbe prima vaccinarsi e poi tornare in panchina. Dunque se ne parlerà per la prossima stagione.