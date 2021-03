La Roma è già pronta a lavorare nel calciomercato per la prossima stagione: arriva la rivelazione dell’agente sulla trattativa

La Roma in questa stagione sta vivendo alti e bassi. Infatti se con le squadre di media-bassa classifica sono sempre arrivate vittorie, nei big match i giallorossi non sono mai riusciti a portare a casa i tre punti. Questo può essere un fattore importante in chiave qualificazione in Champions League, ma nel frattempo la squadra di Fonseca ha trovato un protagonista, anche goleador.

Questo è il centrocampista Jordan Veretout, che questa sera affronterà la sua ex squadra, la Fiorentina. Il francese al momento, con il gol segnato domenica contro il Milan, è il capocannoniere della squadra. Così la Roma vorrebbe blindarlo, visto anche l’interesse continuo da parte del Napoli. A parlare sia del prolungamento che dell’interesse partenopeo è proprio il suo agente Mario Giuffredi.

Calciomercato Roma, Giuffredi scioglie i dubbi: “Trattiamo il rinnovo, del Napoli non ci interessa”

Nonostante manchi ancora molto all’apertura del calciomercato per la prossima stagione, la Roma inizia a delineare i piani per la sessione estiva dei trasferimenti. Nel frattempo è importante pensare anche ai rinnovi per blindare i migliori calciatori in rosa. Proprio questo vuole fare la società capitolina con Jordan Veretout. Da tempo infatti si parla della trattativa per il rinnovo del francese, ed ora le conferme arrivano dall’agente del calciatore, Mario Giuffredi.

Il procuratore ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ dichiara: “Jordan sta facendo una grande stagione e non è inaspettata. Ho sempre saputo delle sue potenzialità e del fatto che potesse giocare ad alti livelli”. Sul rinnovo e sull’incontro col general manger romanista afferma: ” Tiago Pinto mi ha fatto un’ottima impressione, ha le idee chiare ed è molto disponibile al dialogo. Del rinnovo ne abbiamo parlato, tra un mese ci aggiorneremo e porteremo avanti la trattativa”. Infine sull’interesse del Napoli scioglie ogni dubbio e dichiara: “Non ci interessa”.