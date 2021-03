Giocatore più corteggiato nel calciomercato Roma, Jordan Veretout piace a diverse squadre italiane, ma la dirigenza prova a blindarlo

Autore del decimo gol in campionato nella sconfitta contro il Milan, Jordan Veretout è senza dubbio una delle note più liete delle due ultime stagioni della Roma. A suon di gol e di ottime prestazioni, il centrocampista francese ha conquistato la fiducia dei tifosi giallorossi, ma non solo. Il corteggiamento del Napoli, ad esempio, va avanti ormai dalla scorsa estate ed è anche per questo che nelle prossime settimane è previsto un incontro per il rinnovo. Il club partenopeo non è certamente l’unico interessato all’ex Fiorentina che, prima di firmare per i giallorossi, era stato a lungo trattato dal Milan. E proprio ai rossoneri fanno riferimento le ultime voci di calciomercato sul ventottenne transalpino, protagonista di un improvviso ritorno di fiamma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, altro dispetto del Milan: trattativa in chiusura

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina-Roma, occasione di calciomercato | Possibile dialogo

Calciomercato Roma, Milan su Veretout | C’è lo scambio

Secondo i colleghi di ‘calciomercatonews.com‘, infatti, Maldini e Massara sarebbero rimasti stregati dalla prestazione di Veretout nella gara di domenica sera e avrebbero inserito proprio il nome del francese in cima alla lista degli obiettivi in mediana. Il club rossonero sta ricevendo numerose manifestazioni d’interesse per Bennacer e una cessione dell’ex Empoli non è affatto esclusa dalle parti di Casa Milan. Pur di arrivare al nostro numero 17, la dirigenza meneghina potrebbe provare ad intavolare uno scambio con Ante Rebic, giustiziere dei giallorossi all’Olimpico. L’attaccante croato e il centrocampista romanista vengono valutati dal Milan alla pari e si parlerebbe di un’operazione da circa 35 milioni di euro.

Come detto, però, la Roma non sembra affatto intenzionata a privarsi del suo migliore centrocampista e per questo a partire da aprile inizierà a lavorare in maniera più concreta per arrivare ad un rinnovo con adeguamento del contratto. L’incontro con il suo agente, Giuffredi, è in programma proprio in quel periodo. Oltre a questo aspetto, c’è anche da considerare una divergenza di vedute sulle cifre. Il cartellino dell’ex Aston Villa e Saint-Etienne viene infatti valutato non meno di 40 milioni di euro.